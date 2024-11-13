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Giriş Tarihi: 14.11.2024

Çapkın yönetmen cezayı yedi

Oğulcan Eren Akay, yönetmenliğini yaptığı dizide oynayan Şafak Pekdemir ile görüntülenince ortalığı birbirine katmıştı. Kendini çeken gazeteciye saldıran Akay, bu yüzden işinden olmuştu. Gazeteci B.A.’nın açtığı dava da sonuçlandı. Mahkeme yönetmenin 360 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Çapkın yönetmen cezayı yedi
16 Temmuz günü İstanbul Cihangir'deki bir mekândan çıkan Şafak Pekdemir'le görüntülenen Oğulcan Eren Akay, basın mensuplarını görünce sinirlendi.



Alkolün dozunu kaçıran Akay, kendisini görüntüleyen muhabirlere küfür edip saldırdı.



Aldığı darbeler sonrası yaralanan B.A., yönetmenden şikayetçi oldu.



İmza attığı skandal nedeniyle yönetmenliğini üstlendiği diziden de kovulan Akay'la ilgili hukuki süreçte tamamlandı.



'Hakaret ve kasten yaralama' suçlarından yargılanan Akay'ın üzerine atılı suçları işlediğini belirten hakim, yönetmenin 360 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Çapkın yönetmen cezayı yedi
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