Çapkın yönetmen cezayı yedi

16 Temmuzgünü İstanbul Cihangir'deki bir mekândan çıkan Şafak Pekdemir'le görüntülenen Oğulcan Eren Akay, basın mensuplarını görünce sinirlendi.Alkolün dozunu kaçıran Akay, kendisini görüntüleyen muhabirlere küfür edip saldırdı.Aldığı darbeler sonrası yaralanan B.A., yönetmenden şikayetçi oldu.İmza attığı skandal nedeniyle yönetmenliğini üstlendiği diziden de kovulan Akay'la ilgili hukuki süreçte tamamlandı.'Hakaret ve kasten yaralama' suçlarından yargılanan Akay'ın üzerine atılı suçları işlediğini belirten hakim, yönetmenin 360 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.