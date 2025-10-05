Çeşme’de kitap ve müzik buluştu

D&R, sponsor olarak yer aldığı Bluefin Çeşme Sportif Balık Avı Turnuvası'nda denizin mavisiyle kitap ve müziğin büyüsünü bir araya getirdi. D&R standının en ilgi çeken konuğu ise gazeteci ve yazar Kürşat Başar'dı. Söyleşi ve kitap imzasının ardından Bayar orkestrası ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Küçük ziyaretçiler için de özel olarak hazırlanan etkinlikler büyük ilgi gördü. Sharpie ile bez çanta ve taş boyama atölyeleri, Top Model ile tasarım atölyesi, Elmer's slime atölyesi, dev jenga oyunu, VR gözlük deneyimi, Fujifilm ile hatıra köşesi gibi etkinlikler dikkat çekti.