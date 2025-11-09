Çocuklar tarihle buluştu! Avrupa’nın en büyüğü Bozdağ Film Platoları tatilin en eğlenceli durağı

"TATİLE ÖZEL MİSAFİRLERİMİZ İÇİN GÜZEL BİR KAMPANYA OLUŞTURDUK"

Bozdağ Film Platoları Perakende Direktörü Senanur Karabulut ise platoda ara tatil boyunca farklı etkinlerle misafirleri ağırlayacaklarını belirterek, "Bozdağ Film Platoları, ara tatil döneminde ailecek vakit geçirebileceğiniz özel bir tema park. Bu tatile özel misafirlerimiz için güzel bir kampanya da oluşturduk. İkinci bilete yüzde 25 indirimimiz mevcut. Ziyaretçilerimiz, 650 kişilik gösteri merkezimizde her gün 'Atların Destanı' isimli atlı akrobasi şovu izleyebilecek, 'Söğüt 1299' restoranımızda Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mutfağının imza yemeklerini tadabilecekler." dedi.

Temel amaçlarından birisinin hem anne babaları hem de çocukları farklı konularda bilinçlendirmek olduğunu dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Burada şefimiz Hüseyin Bölük, 'Yaşayan Mutfak' konseptinde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sıfır atık perspektifiyle meseleye yaklaşıyor. Burayı ziyarete gelen öğrencilerimiz, gıda atıklarından tabaklara resim çizebiliyor ve dilerlerse çizdikleri resimlerin tadına bakabiliyorlar. Bunların yanı sıra öğrenciler, çimenlerde top oynayabilir, birtakım grup etkinlikleri yapabilirler. Ata binmek isteyenler için binicilik, ok atmak isteyenler için ok atma alanımız mevcut. Çocuklarımız burada tatilin tadını, zamanda yolculuk ederek ve kendi kültürümüze de yaklaşarak yaşayabiliyorlar."

Karabulut, platonun tarihi ve kültürel boyutlarından da bahsederek, şunları aktardı:

"Hanlı Pazar mağazamız, tarihin kadim mirasını yaşatan eşsiz bir yer. Misafirlerimiz burada döneme ait özel tasarım ürünleri bulabilecekler. Har Sanat ve Tasarım markamızın Selçuklu'dan ilhamla modern bir şekilde hazırlanan ürünlerinin hikayelerini dinleyebilir ve orada bir kahve ve tatlı molası verebilirler. Bunun yanı sıra kostümlü fotoğraf çadırımızda diledikleri karaktere dönüşebilir ve ailecek fotoğraf çektirebilir, hatta dilerlerse o anı bir kısa filme de dönüştürebilirler. Kayı obasında binicilik deneyimi yaşayabilir, geleneksel ok ve yaylarla ok atabilirler. Tatilini verimli, keyifli geçirmek, zamanda yolculuk yapmak isteyen herkesi Bozdağ Film Platonları'na bekliyoruz."