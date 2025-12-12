GQ Men Of The Year 2025 ödülleri sahiplerini buldu!

GQ Türkiye Men Of The Year 2025 ödül töreni önceki akşam Türk Telekom Prime, Muud, Dyson, Peugeot, Hemington, Biscolata, Hot Wheels, Vitpepper Studios, Huawei katkılarıyla Rixos Tersane Istanbul'da düzenlendi. Bu yıl 'Yeni nesil klasikler' temasıyla düzenlenen MOTY'de 12 farklı kategorideki etkileyici isim ödül aldı. GQ Türkiye Men of the Year 2025 için çekilen ve ilk kez yayınlanan film heyecan uyandırdı.
Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil'in sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası, sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla fark yaratan, başarılı isimler ödüllendirildi. Müge Boz'un kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.
GQ Türkiye Men of the Year 2025 ödül gecesi Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başladı. Gebeş: "Bu yıl GQ Türkiye olarak odağımıza, geleceğin değerlerini şekillendirenleri aldık. Kendi ritüelleri, alışkanlıkları ve cesaretleriyle yarının "klasik"lerini tanımlayan öncüleri aldık odağımıza… Türkiye'nin kültürel enerjisini ve yaratıcı potansiyelini global sahneye taşıyan bu isimlerle gurur duyuyor; GQ Türkiye olarak da bu başarıya tanık olmanın heyecanını taşıyoruz." diyerek hislerini dile getirdi.
GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Alara Kap, sahnedeki konuşmasında "Bu yıl tek bir şeye odaklandık: Kutlamaya. İyiliği, güzelliği, emeği ve başarıyı... Ve klasik olan çoğu zaman ancak üzerinden vakit geçince kutlanıp değerlendiği için, bu akşam bunu değiştirmeye karar verdik. Bugünün yarına kalacak isimlerini, şimdiden kutluyoruz. Onlar, duruşuyla, ruhuyla, işçiliğiyle, disipliniyle bugünü yaşarken yarının kültürünü inşa ediyorlar. Yeni nesil klasik olmak tam da bunu anlatıyor: Yüksek sesle değil, doğru yerlerde durmayı kutluyoruz," diyerek ödül törenini başlattı.
"Yılın Yükselen Yıldız Oyuncusu" ödülünün sahibi Burak Dakak'tı. Uluslararası sahnede de oyunculuğunu kanıtlayan genç yıldıza ödülünü Türk tiyatro sahnelerinin usta isimlerinden oyuncu Demet Akbağ takdim etti. Burak Dakak ödülünü Akbağ'ın ellerinden teslim alırken, "Demet abla benim hayatımda yeri çok ayrı olan birisi. Bu ödülü onun vermesi benim için bir onur. Ben mesleğe biraz küçük yaşlarda başladım o yüzden bugün, kariyeri devam eden genç bir oyuncu olarak bu ödülü almak çok kıymetli." dedi.
"Yılın Hype"ı ödülünü Emirhan Çakal aldı. Çakal'a ödülünü RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül verdi. Çakal duygularını, "Bu aslında benim kendimi kendime kanıtladığım bir seriydi. Biliyorum bir yıldızın bedeli sönmek ama benim böyle bir niyetim yok." sözleriyle dile getirdi.
"Yılın Uluslararası Başarı Ödülü"nün sahibi bu yıl uluslararası sahnede kendinden epey söz ettirerek başarısını küresel çapta kanıtlayan Aras Aydın'dı. Aydın'a ödülünü Hemington Kurucusu ve CEO'su Umut Boz takdim etti. Aras Aydın, ödülünü teslim alırken "Bundan önce Venedik'te aldığım ödülde babam yoğun bakımdaydı. Eylülün son haftası kendisini kaybettik. Maalesef bu sefer, ödülümü göremeyecek ama bunu hissediyordur diye düşünüyorum… Bu ödülümü, hala hayatta olan, yanına uğradığımda beni arkamdan dualarla su dökerek uğurlayan biricik annem için alıyorum. Hayatımızdaki kadınları asla unutmamamız gerekiyor. Sevgili Melis, sevgili güzel karım. İyi ki günümü, yolumu, hayatımı aydınlatıyorsun. Seni çok seviyorum." dedi.
"Yılın Şefi" ödülüne Türkiye'nin ilk vegan fine dining restoranı Telezzüz'ün şefi Bahtiyar Büyükduman layık görüldü. Büyükduman'a ödülünü Şölen CEO'su Erdoğan Çoban takdim etti. Büyükduman ödülünü, "Türkiye'de bitki temelli mutfakla buraya çıkıp bir ödül almak benim için önemli. Biz, sizin de söylediğiniz gibi aslında gösterişten uzak, doğadan geldiği gibi yemek yapmaya çalışıyoruz. Benim için en önemli tarafı bu mutfağı bu ödülle taçlandırabilmek." sözleriyle kabul etti.
"Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülünün sahibi Serkan Çayoğlu oldu. Çayoğlu'na ödülünü Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan verdi. Serkan Çayoğlu, "Birçoğumuz gibi ben de arada bir kendimi ödüllendirmeyi unutuyorum. Günlük hengâme içinde aslında ne kadar mesafe katettiğimizi ve başarılar elde ettiğimiz unutuyoruz, bu bir hatırlatıcı oldu benim için." dedi.
"Zamansızlık" ödülünün sahibiyse Okan Bayülgen'di. Bayülgen'e ödülünü Mirkelam takdim etti. Okan Bayülgen ödülünü alırken gecenin ödül alanlarına dönerek "Benden sonra ödül alacaklara bu ödüllerin farkını açıklamak istiyorum: Sizin ödülleriniz 1 yıllık, zamansız değil… Benimki ise ömür boyu bende kalacak." diyerek espri yaptı.
"Yılın Kadını" ödülünü kazanan Sinem Ünsal'a ödülü Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş tarafından takdim edildi. Sinem Ünsal, Yasemin Gebeş'ten ödül almaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "30'umu geçtiğimden beri, kadın olarak, bu yaşıma kadar ne zor günler atlattığımı keşfettim. Bir taraftan da her şeye rağmen kadın olmanın çok güzel bir şey olduğunun farkına vardım. Kişisel tarihimde benim için çok önemli olan bu yılda böyle bir ödülün gelmesi beni çok mutlu etti." dedi.
"Yılın Stil Sahibi Erkeği" ödülünün kazananı ise Rafael Cemo Çetin'di. Çetin'e ödülünü Zeynep Bastık takdim etti. Rafael Cemo Çetin böyle bir almanın çok onur verici olduğunu belirtti.
"Yılın Müzisyeni" ödülünü Edis aldı. Edis'e ödülünü, Aleyna Tilki takdim etti. Edis, ödülü kabul ederken "Bu sene çok mutlu olduğum yoğun bir seneydi. Ödül almaktan biraz imtina ediyorum. Sanki artık başkaları gelsin ben onlara ödül vereyim gibi hissediyorum. Ancak bu ödülü es geçmek istemedim. Çünkü bu yıl bu ödül için çok büyük bir ekip çalıştı. Ben de bu ekibin bir parçasıyım." dedi.
"Yılın Oyuncusu" ödülünün kazananı Mert Yazıcıoğlu'ydu. Son dönemde rol aldığı dizilerde güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Yazıcıoğlu'na ödülünü İbrahim Selim takdim etti. Yazıcıoğlu, "Bu ödül törenini ilk kez izlemeye geldiğimde en arkadaydım, çok fazla hayal kuruyordum. Bu yıl nasip oldu" sözleriyle kabul etti.
"Adidas Yılın Spor İnsanı" ödülünün sahibi yıldız futbolcu Victor Osimhen oldu. Osimhen'e ödülünü Adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan verdi. Victor Osimhen, ödülünü alırken "Bu ben ve Galatasaray ailesi için çok anlamlı bir ödül. Hepiniz için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." dedi.
"Onur Ödülü"ne Türk rock müziğinin kilometre taşlarından, nesiller boyu dinleyicilerle özel bağlar kurmayı başaran zamansız müzik grubu MFÖ'nün değerli üyelerinden Mazhar Alanson layık görüldü. Alanson'a ödülünü, Kenan Doğulu takdim etti. Alanson, ödülünü meslektaşı Kenan Doğulu'nun elinden teslim alırken, "GQ'dan onur ödülünü alan Mahzar olmaktan onur duydum" dedi.
Ödül töreni ve gecenin tüm detayları, GQ Türkiye dijital platformlarından canlı olarak yayınlandı. GQ Türkiye Men Of The Year bu sene Türk Telekom Prime, Muud, Dyson, Peugeot, Hemington, Biscolata, Hot Wheels, Vitpepper Studios, Huawei katkılarıyla düzenlendi. Rixos Tersane Istanbul ev sahipliği yaptı.
