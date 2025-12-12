GQ Men Of The Year 2025 ödülleri sahiplerini buldu!

"Yılın Kadını" ödülünü kazanan Sinem Ünsal'a ödülü Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş tarafından takdim edildi. Sinem Ünsal, Yasemin Gebeş'ten ödül almaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "30'umu geçtiğimden beri, kadın olarak, bu yaşıma kadar ne zor günler atlattığımı keşfettim. Bir taraftan da her şeye rağmen kadın olmanın çok güzel bir şey olduğunun farkına vardım. Kişisel tarihimde benim için çok önemli olan bu yılda böyle bir ödülün gelmesi beni çok mutlu etti." dedi.