Cumartesi akşamının galibi “Kardeşlerim”

71. Bölümde Neler Yaşandı?

AHMET OĞLU ÖMER İLE YAKINLAŞIR!

Ömer, son dakika Melis'in hayatını kurtarır ve bu ikisinin yakınlaşmasını sağlar. Sarp ise iyice krize girer. Ahmet de Ömer'e karşı yumuşar. Tolga ve kız kardeşi de babalarından kaçıp Ömerlere sığınırlar. Akif, Tolgaları koruma altına alır ve ev tutarlar. Babaları ise her yerde ikisini aramaktadır. Doruk ise annesi ile çok kötü kapışır. Asiye'ye verdiği kompozisyonlar ikilin arasını açamaz. Doruk bu hayallerini Asiye ile gerçekleştirmek istiyordur. Tartışma sonrası Doruk babasına gider. Suzan, Ömerlere yemek getirir. Ahmet ve Melis'in de gelmesi ile Ömerlerde ilginç bir yemek gerçekleşir.

Okulun aile aktivitesi ise olaylı geçer. Ahmet, Sarp sakatlanınca Ömer ile eş olup birlikte yarışır ve kazanırlar.