‘Daha iyisini yapmak için çalışacağım’

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta başarılı piyanist Can Saraç'ı konuk etti. Konservatuvarda 11'inci yılını bitirdiğini söyleyen Saraç, "Münih'te Üstün Yetenekli Gençler programına ve 2023'te Genç Artistler Kadrosu'na kabul edildim. Dünyanın dört bir yanından gelen piyanistler tanıdım. Çok önemli birçok masterclass'a katıldım. İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü almak apayrı bir his. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında çalışmalarıma kararlıkla devam edip ülkemiz için daha iyi bir sanatçı olmaya çalışacağım" dedi.