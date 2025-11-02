Haberler Günaydın Haberleri Daha önce iki kez öldüm haberiniz var mı?
Giriş Tarihi: 2.11.2025

Daha önce iki kez öldüm haberiniz var mı?

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Daha önce iki kez öldüm haberiniz var mı?
Usta oyuncu Şener Şen, Emel Sayın'ı İstanbul'daki sahnesinde yalnız bırakmadı. Şen, "Çok eski dostum... Onu çok seyrettim ama bu kez Zengin Mutfağı ekibi ile geldik" dedi. Sağlık durumuna ilişkin sorulara samimi bir dille yanıt veren Şen, "Çok şükür... Tabi yaşa göre bir şeyler var, idare ediyoruz" dedi. "Emel Sayın'la yeniden bir müzikal olur mu?" sorusuna ise tebessümle, "Hiçbir şey diyemem... Çok eskiden yaptık" yanıtını verdi. Yalan ölüm haberlerine esprili bir göndermede bulunan usta oyuncu, "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek güldürdü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Daha önce iki kez öldüm haberiniz var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz