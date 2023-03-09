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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:44

Damdaki Kemancı filminin ünlü aktörü Chaim Topol hayatını kaybetti!

Damdaki Kemancı filminde Tevye karakterini canlandıran ve bu rolüyle Türkiye’de de ün kazanan ünlü aktör Chaim Topol’ün dün 87 yaşında yaşama veda ettiği açıklandı.

DHA
Damdaki Kemancı filminin ünlü aktörü Chaim Topol hayatını kaybetti!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün açıklama yaparak 9 Eylül 1935 yılında Tel Aviv'de dünyaya gelen ve 1971 yılında ünlü Broadway müzikali Damdaki Kemancı oyunun beyaz perdeye uyarlanmasıyla 'Tevye' karakterini canlandıran Topol'ün yaşama veda ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Herzog, dünyaca ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Topol'ün kariyeri boyunca oyunculuk alanındaki ustalığının saygıyla anıldığını ifade edip "Yeteneği ve yaratıcılığıyla pek çok ödüle layık görüldü ama en önemli ödülü, canlandırdığı onlarca karakterde onunla gülen biz kazandık" dedi.

Damdaki Kemancı müzikali bir çok dilde sahnalenmiş ve Türkiye'de filmin ünlü şarkısı 'Ah Bir Zengin Olsam' olarak Türkçe'ye çevrilmiş ve sahnelenmişti.

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Damdaki Kemancı filminin ünlü aktörü Chaim Topol hayatını kaybetti!
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