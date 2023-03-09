Damdaki Kemancı filminin ünlü aktörü Chaim Topol hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Herzog, dünyaca ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Topol'ün kariyeri boyunca oyunculuk alanındaki ustalığının saygıyla anıldığını ifade edip "Yeteneği ve yaratıcılığıyla pek çok ödüle layık görüldü ama en önemli ödülü, canlandırdığı onlarca karakterde onunla gülen biz kazandık" dedi.