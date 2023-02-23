‘Deprem bölgesi sirk alanı değil’

Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz hafta Hatay'a gidip depremzedelerle bir araya gelmişti. Ünlü oyuncu, 1999 Gölcük depreminde evlerinin yıkıldığını anlattı: "Anneannemlerle Yalova'da yaşıyordum. Köpeğimiz kaybolduğu için o gece anneannemlerle annemin yanına gittik. Köpeğin kaybolması bizim kaderimizi değiştirdi. Binamızdan kimse sağ çıkmamıştı. Ama şu anki deprem Gölcük depreminden 10 kat daha kötü." Deprem bölgesine gidip fotoğraflar paylaşan ünlüleri de eleştiren Özdemir, "Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp. Orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil. İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var" dedi.