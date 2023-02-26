Deprem bölgesinde kıyılan nikâha şahitlik etti

Oyuncu Aslı Tandoğan, büyük deprem sonrasında Kahramanmaraş'ta sahada yer alarak yardımlarına devam ediyor. UCİM aracılığıyla bölgeye giden oyuncu, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı oldu.Yaşadıklarını sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu herkesi duygulandırdı. Kahramanmaraş'ta depremzede çift Ayşe ve Nevzat'ın nikâh şahitliğini yaptığı anları paylaşan oyuncu, duygu dolu anlar yaşadı, yaşattı.Tandoğan o anları "O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki... Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat'ın (gelin tarafı) nikâh şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul'la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle" notuyla paylaştı.