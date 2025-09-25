Dijital müzik platformlarına şeffaflık çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da gerçekleştirilen, Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada'nın da katıldığı Spotify Music Forward Konferansı'nda müzik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları ve ülkemizin kültürel çeşitliliği yansıtmaya imkân tanıyacak tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır" dedi. Bakan Ersoy'un şirket yöneticileri ile daha önce yaptığı toplantının hemen ardından Spotify, Türkiye'de ofis açma ve yetkili belirleme taahhüdünde bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre şirket, en kısa sürede Türkiye'de ofisini açacak, yetkili bir isim belirleyecek ve editörler kadrosunu güçlendirerek uygunsuz içeriklere müdahaleyi hızlandıracak.



SPOTIFY HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan Rekabet Kurulu, Spotify'a, rekabetin korunması hakkında kanunu ilhal ettiği şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline getirdi. Alışkanlıklarımızı köklü biçimde değiştiren bu platformlar, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkiledi."