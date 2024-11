Nükhet Duru'nun, Cem Adrian'ın 'Mücevher' albümünde seslendirdiği 'Her Şey Çok Sevmekten' şarkısı, dijital platformlarda büyük çıkış yakaladı. En çok dinlenenler arasında yerini alan 'Her Şey Çok Sevmekten' bugün 'Best of Nükhet Duru' konserinde ilk kez sahnede canlı seslendirilecek.