Doğum gününde yeni şarkısını tanıttı

Zerrin Özer ve rap müziğin güçlü kalemi Eypio, ilk kez aynı projede buluşarak çok özel bir düete imza attı. "İtirazım Var" adlı şarkı Özer'in doğum günü olan 4 Kasım'da dijital platformlardan yayınlandı. Bu özel çalışma için bir mekanda düzenlenen lansmana katılan Özer, şarkısını seslendirdikten sonra doğumgünü pastasını kesti. Duygularını dile getiren Özer, "Bu şarkı benim için sadece bir düet değil, içimde yıllardır biriken her şeye bir cevap. Bu şarkının isminde gizlenen özgürlük ve haykırış, bu kez müzikle birleşti. İlk defa yapımcım Mustafa Arapoğlu beni bu işe yarı yarıya ortak etti. İnşallah şarkım 800 milyon izlenir, bunu bekliyorum" dedi.