Dostları yalnız bırakmadı

Oğuzhan Koç, hafif bir rahatsızlığı olmasına rağmen bayramın üçüncü günü Çeşme gecelerinde işinin başındaydı. Alaçatı'da sahneye çıkan Koç'u izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşları oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, popçu Murat Dalkılıç ve işadamı Nazım Torbaoğlu da vardı.Geceye hareketli çalışmalarıyla başlayan Koç, Murat Dalkılıç imzalı parçayla devam edecekken karşısında şarkının sahibini gördü. Arkadaşını sahneye davet eden Koç, "Aslında seni bu kadar hızlı sahneye almak istemem. Çünkü daha ben yeterince sahne almadım. Gelen alkışları da seninle paylaşasım yok. O yüzden ya mekanı terk et ya da hemen sahneye gel" diyerek herkesin kahkahaları eşliğinde Dalkılıç'ı yanına aldı.İki parçayı birlikte seslendirdikten sonra Oğuzhan Koç'un sahnedeki içeceğine takılan Dalkılıç, "Sen bu fincanda su içiyor olamazsın değil mi?" diye laf attı. Koç da hasta olduğu için zencefilli çay içtiğini söyledi.