Dostları yalnız bırakmadı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak'ın, "Gerçek Kral Tanju Çolak" adlı kitabı için imza günü düzenlendi. Çolak, çocuklar için kaleme aldığı bu özel kitapla, minik okurların hayal dünyasına dokunmayı ve kendi hayat hikâyesiyle onlara ilham olmayı amaçlıyor. Bostancı'da bir restoranda gerçekleşen imza gününde Çolak'ı, futbol ve sanat dünyasından ünlü dostları Ahmet Selçuk İlkan, Mustafa Topaloğlu, Rıdvan Dilmen, Cüneyt Tanman, Oktay Dereli, Ali Gültiken gibi birçok yakın arkadaşı yalnız bırakmadı.