Haberler Günaydın Haberleri Dostları yalnız bırakmadı
Giriş Tarihi: 25.12.2025

Dostları yalnız bırakmadı

Dostları yalnız bırakmadı
  • ABONE OL
Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak'ın, "Gerçek Kral Tanju Çolak" adlı kitabı için imza günü düzenlendi. Çolak, çocuklar için kaleme aldığı bu özel kitapla, minik okurların hayal dünyasına dokunmayı ve kendi hayat hikâyesiyle onlara ilham olmayı amaçlıyor. Bostancı'da bir restoranda gerçekleşen imza gününde Çolak'ı, futbol ve sanat dünyasından ünlü dostları Ahmet Selçuk İlkan, Mustafa Topaloğlu, Rıdvan Dilmen, Cüneyt Tanman, Oktay Dereli, Ali Gültiken gibi birçok yakın arkadaşı yalnız bırakmadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dostları yalnız bırakmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz