Dubai’de prömiyer

Adana'dan Hollywood'a uzanan gerçek bir yaşam öyküsünü beyazperdeye aktaran 'Her Şeye Rağmen'in Dubai galasına filmin oyuncuları Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Meral Perin, Barbara Sotelsek katıldı. Erkan Petekkaya "Gerçek hikayeleri çok seviyorum. Böyle karakterleri oynamayı daha çok arzu ediyorum. 'Her Şeye Rağmen' senaryo aşamasında beni çok etkilemişti. Filmi her izlediğimde yine etkileniyorum" dedi. Yapım, hayatın tüm kötülüklerini, cesaret ve dürüstlükle zarif bir şekilde büyük bir zafere çeviren dürüst bir adamın hikayesini konu ediniyor.