Dünya şampiyonu 5 dövüşçü bu filmde oynadı

Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu'nun oturduğu 'Money Talks' (Para Konuşur) filminin çekimleri tamamlandı. Filmde kafes dövüşçüsüne hayat veren Selçuk Kılıç, kendisi gibi şampiyon 5 farklı sporcuyla ringe çıktı. Kickboks dünya şampiyonluğunu 2017 yılında göğüsleyen Kılıç, çekilen dövüş sahnelerinde eski günlerine döndü. Kılıç, "Dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünü filmde oynattık. Onlarla karşılıklı sahnelerimiz oldu. Çok güzel bir iş çıktı ortaya. Bu filmle hem sinema seyircisini hem de spor tutkunlarını salonlara çekmeyi amaçlıyoruz. Aksiyonu çekmek kolay bir iş değil. Yönetmenimizin çok büyük bir etkisi oldu. Bugüne kadar yapılmamış bir işi yaptık" dedi.