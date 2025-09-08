‘Dursun’un içinde intikam ateşi var’

atv'nin yeni dizisi 'Gözleri Karadeniz', güçlü hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitlerken karakterleri de şimdiden merak konusu oldu. Dizide 'Dursun' karakterine hayat veren genç oyuncu Eren Ören, hem rolü hem de dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İlk bölümün ardından dizide izleyicileri nelerin beklediğini anlatan Eren Ören, şunları söyledi: "Her bölüm daha da merak uyandıran ve güzelleşen bir hikâyemiz var. Bölümler geçtikçe daha derin bağlar, dostluklar, aşk, intikam ve Karadeniz'in sert rüzgarlarını hissedecekler. Yani her bölüm karakterlerin iç dünyasına daha çok ineceğiz." Karakterinin en cazip yönlerini paylaşan Ören, 'Dursun'u şu sözlerle tanımladı: "Dışarıdan neşeli bir Karadeniz delikanlısı gibi görünüyor ama içinde çok güçlü bir bağlılık ve aidiyet var. Özellikle Azil ile kurduğu kardeşlik bağı ve annesinin ölümünden sonra yanan o intikam ateşi bana çok cazip geldi."

'AZİL BİRAZ DA KALBİNİ DİNLE'

Kendi hayatında imkânsız bir aşk yaşamadığını belirten oyuncu, "Bence imkânsız aşklar insana çok şey öğretiyor. Bazen ulaşamadığın şey, seni sen yapan en önemli deneyim olabiliyor" diye konuştu. Dizideki 'Azil' karakterine gerçek hayatta tavsiye vermesi gerekseydi ne söyleyeceği sorulan Eren Ören, şu yanıtı verdi: "Ona her şeyden önce kalbini dinlemesini söylerdim. Dostluklar, kardeşlikler çok önemli ama bazen seni bambaşka yerlere götürecek duygular çıkar karşına. O duyguları yok saymak yerine cesaretle yaşamak gerekir."