‘En çok çocuklar ve bebekler beni etkiledi’

Etiler'de alışveriş yaparken görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, depremin kendisini çok etkilediğini söyleyerek "Birlik ve beraberlik zamanı şu an. Onun dışında ihmallerin bir an önce fark edilmesi, ona göre bir önlem alınması şart" dedi. Oyuncu, "Bu dönem sizi en çok etkiledi?" sorusuna "En çok depremzede çocuklar ve bebekler beni etkiledi" diye yanıt verdi. Deprem bölgesine gidemediğini belirten Küçükköse,"Birkaç sağlık problemim vardı. O yüzden çok etkin bir şey yapamadım ama sosyal medyadan ve başka türlü yardımlarım oldu" dedi.