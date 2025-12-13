‘En güçlü ilacım sahnede olmak’

TÜRK müziğinin güçlü yorumcularından Soner Olgun, önceki akşam Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Usta isim, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İki saat süren konserde Olgun'a uzun yıllardır birlikte sahne yaptığı ve 'En iyi yoldaşım' dediği Özlem Koldaş eşlik etti. Gecede sağlık durumundan da bahseden Olgun, sahnenin kendisi için vazgeçilmez bir güç kaynağı olduğunu dile getirerek "En büyük ilacım sahne ve siz sevenlerimle bir araya gelmek. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun" sözleriyle dakikalarca alkışlandı.