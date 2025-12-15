Haberler Günaydın Haberleri En güzel ilk 20 belli oldu
En güzel ilk 20 belli oldu

Miss Turkey'de büyük heyecan başladı. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya'dan oluşan jüri üyeleri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20'ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, 19 Aralık'ta yapılacak büyük final için kampa girdi. Final gecesi seçilecek Türkiye'nin en güzel kızları, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek yarışmalarda ülkemizi temsil edecek.
