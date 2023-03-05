Eren Ailesi’ne büyük şok

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği 'Kardeşlerim', izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Dizinin 80'inci bölümünde; Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan'a sakat kaldığını söyleyerek kendini eve kabul ettirir. Ama Suzan bu numarayı yemez ve hastaneyi arar. Gerçekleri öğrenir ve yokuş bir yere çıkarttığı Akif'i tekerlekli sandalye ile aşağı bırakır.Kendini korumak isteyen kötürüm Akif birden yürümeye başlar. Şengül'ü bitirmek için iş birliği yapan Gönül ve Ayla, kötü oyunlarına bir yenisini eklerler. Ömer ve Oğulcan barışırken; Süsen de Sarp ile yemeğe çıkar. Ahmet ise Şevval'den boşanmak için harekete geçer. Evi satıp ticarete girdiğini sanan Şengül, karşısında Ayla'yı bulur. Hem adama verdiği parayı hem evini kaybetmiştir.