’Erişilebilir Tiyatro’ yeni sezonda da devam ediyor

TÜRK Telekom; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iş birliğiyle yürüttüğü Erişilebilir Tiyatro projesine yeni sezonda da devam ediyor. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje, yeni sezon açılışını ekim ayında 'Rumuz Goncagül' oyunu ile yaptı. Açılışın ardından sahnelenen ve büyük ilgi gören 'Kapıların Dışında', 'Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı' ve 'Gergedanlar' oyunlarının yanı sıra 27 Aralık'ta 'Vanya Dayı' oyunu da erişilebilir kılınarak engelli sanatseverlerle buluşacak. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak, teknolojiyi toplum yararına sunma vizyonumuzla kültür sanatta erişilebilirliği desteklemiyi sürdereceğiz" dedi.