Erkek ütü de yapmalı kahve de pişirmeli

Bazen soruyorlar 'Evde erkekler ne yapmalı?' diye. Bakın kendimden örnek vererek anlatayım. Erkek bir kere eşine yardım etmeli. Elbisesini gerekirse kendisi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Ağır eşya taşırken eşine yardım etmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli. Ev işleri ağırlaştığında yükü paylaşmalı, eşi rahatsızlandığında onunla ilgilenmeli. Erkek aileyi ilgilendiren konularda da mutlaka karısına danışarak karar almalı."