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Giriş Tarihi: 9.4.2024

Erkek ütü de yapmalı kahve de pişirmeli

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Karı kocanın birbirleri üzerinde hakları vardır” dedi ve mutlu evlilik için erkeklere tavsiyelerde bulundu

Erkek ütü de yapmalı kahve de pişirmeli
'MUTLAKA EŞİNİZDEN FİKİR ALIN'
Bazen soruyorlar 'Evde erkekler ne yapmalı?' diye. Bakın kendimden örnek vererek anlatayım. Erkek bir kere eşine yardım etmeli. Elbisesini gerekirse kendisi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Ağır eşya taşırken eşine yardım etmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli. Ev işleri ağırlaştığında yükü paylaşmalı, eşi rahatsızlandığında onunla ilgilenmeli. Erkek aileyi ilgilendiren konularda da mutlaka karısına danışarak karar almalı."

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR: 19.20
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Erkek ütü de yapmalı kahve de pişirmeli
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