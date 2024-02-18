‘Eşim traktör lastiğine aşerdi’

ÜNLÜ oyuncu Metin Yıldız ve 4,5 aylık hamile eşi Ceylan Yıldız, bir davete katıldı. Bebeklerinin cinsiyetini yeni öğrendiklerini belirten ikili, "Kız olmuş erkek olmuş önemli değil, sağlıklı olması, bu vatana layık bir evlat olması önemli, fakat bir oğlumuz olacak. Truva Savaşı'nın kahramanı Aşil adını vereceğiz'' dedi. Yıldız, eşinin aşermesiyle ilgili komik bir anısını da anlattı: "Gece uyuyorum, 'Metin kalk, canım lastik çekti' dedi. İnsanın canı yeşil erik, karpuz, incir falan çeker. Valla bunun canı traktör lastiği çekti. 'Nereden bulacağım lastiği, yat' dedim."