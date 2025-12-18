Esra Erol ihmal edilen çocukların hayatını kurtardı

GERÇEKLERİ CANLI YAYINDA ESRA EROL ORTAYA ÇIKARTTI!

"Ev tuttuk" diyen iki kadının aslında birkaç gün otelde kaldıkları ve daha sonra kendilerinden yaşça büyük tanımadıkları bir adamın evine yerleştikleri ortaya çıktı! "Çocukların üzerinde kıyafet yoktu" diyerek onlara evini açtığını söyleyen İrfan Bey'in Esra Erol'a ulaştırdığı görüntüler ağızları açık bıraktı!



ÇOCUKLARI TANIMADIKLARI BİR ADAMA BIRAKIP TÜM GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER!

İrfan Bey, gelin görümcenin, çocuklarını ona bırakıp her gece dışarı çıktığını ve sabaha kadar eve gelmediklerini anlattı. "Çocukların ne yiyip içtiklerinden bile haberleri yoktu" dedi.



ESRA EROL İHBAR HATTINA İHBARLAR YAĞDI!

Nagihan ve Sara'nın kaldıkları otelde çocuklara şiddet uyguladıklarına dair sayısız ihbar geldi. Çocuklardan birinin yüzünün yara bere içerisinde olduğu belirtildi.



ESRA EROL'UN YAYINLARI İHBAR KABUL EDİLDİ! GÖZALTI CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİ!

Gelin görümcenin sorumsuzluğu infial yarattı! Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ekipler harekete geçti! İstanbul Çocuk Şube, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği ve Arnavutköy Aile İçi Şiddet ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri Nagihan Akın, Osman Akın ve Sara Sönmez'i ifadeleri alınmak üzere canlı yayında Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINACAK!

Esra Erol'un yayını vasıtasıyla harekete geçen Eyüpsultan Sosyal Hizmetler Merkezi görevlileri,

3 çocuğu devlet korumasına alınmak üzere ilgili kuruma götürdü.