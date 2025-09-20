‘Estetiğe karşı değilim ama ben doğalı seviyorum’

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Azra Akın, eşi Atakan Koru ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yeni bir projeye başlayacağını müjdeleyen Akın, tatilde kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları ve kendisine gelen "Estetiksiz güzel" yorumlarını, "Estetiğe asla karşı değilim. Estetik her zaman olabilir ama ben doğal yaşamayı seviyorum, dengeli yaşamayı seviyorum" şeklinde değerlendirdi. Bodrum tatilinde elinde çayla arkadaşlarına servis yaparken çıkan görüntülerinin hatırlatılması üzerine Akın, "Siz de dağıtmaz mısınız? Siz de dağıtırsınız bence. Doğal yaşamı seviyorum, önemli olan kendiniz olabilmektir" dedi.