Eurovision birincisi kupayı geri veriyor

1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi İrlandalı sanatçı Charlie McGettigan, İsrail'in 2026 Eurovision'a katılmasına izin verilmesine tepki gösterdi. McGettigan, kazandığı Eurovision ödülünü Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) geri gönderme kararı aldığını açıkladı. İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası'nın paylaştığı videoda konuşan McGettigan, aynı kararı alan 2024 Eurovision birincisi İsviçreli Nemo'ya destek verdiğini, 1994'te kazandığı kupayı şu an bulamadığını ancak bulur bulmaz iade edeceğini belirtti.