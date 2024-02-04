‘Evimde çalışan kadın beni dolandırıp kaçtı’

Bir süredir Bodrum'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından evinde çalıştırdığı kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti. Yeşilmen, "Bazı insanlar 'Hep senin başına mı bunlar geliyor?' diye sormuş, hayır bu durumlar birçok insanın başına geliyor ama herkes dile getirmiyor. Evde kadın çalıştıran insanlar ne kadar rezil şeyler yaşıyor bir bilseniz, keşke herkes bunları anlatsa" dedi.Uganda vatandaşı olan çalışanı hakkında konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Hayatında ev görmemiş, yer yurt görmemiş biriydi, yazıktır diye sahip çıktık. Onu evladım gibi gördüm ama neler yapmış... Beni arkadaş, dost dediğim insanlara da şikâyet etmiş. Beni sanki caniymişim gibi anlatmış ve maalesef dost olduğuma inandığım insanlar bu kadına inanmış."Çalışanının ihtiyacı olduğu için yanında tuttuğunu belirten oyuncu, "Zaten hiçbir iş yapmıyordu, benden iki katı maaş istedi, ben de yalnız başına çalışan bir kadınım ve 'O paraları veremem' dedim. Ayrıca hiç iş bilmediği için evdeki eşyaları kırıyordu sürekli, beni binlerce lira zarara soktu, ancak hiçbirini maaşından kesmedim. Şimdi kaçtı gitti, şikayetçi olacağım" dedi.