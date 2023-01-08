‘Evlatlarını geri isteyen onurlu annelerin yanındayım’

Terör örgütüne karşı cesur direnişiyle bir toplumsal hareketin oluşmasına vesile olan Hacire Akar öncülüğünde başlatılan 1. Uluslararası Evlat Nöbeti, önceki gün Nevşehir'de düzenlenen Diyarbakır Anneleri Kongresi ile dünyaya sesini dünyaya duyurdu. Kongrenin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, şehit yakınları, gaziler, sanat-medya dünyasının önemli isimleri, gazeteciler, alanında uzman konuklar ve akademisyenler katıldı.Kongreye katılan isimler arasında bulunan Türk sinemasının ünlü ismi Hülya Koçyiğit, "Evlatlarının HDP tarafından dağa kaçırıldığını bilen Diyarbakır Anneleri'nin asil, iradeli ve haklı bekleyişlerini dünyaya anlatmalıyız" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Onların acılarını bütün dünyaya duyurmak için ben de etkinliğe katıldım. Daha önce de kendilerini ziyaret etmiştim. Bu ülkenin terör gerçeğini bütün dünya duymalı ve bilmeli. Evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerin seslerinin dünyaya duyurulması gerekiyor. Dünya bilmeli ki HDP ya da PKK, Kürt halkının hakları için mücadele etmiyor. Ne yazık ki adeta Batı'nın emellerine hizmet ediyor. Dolayısıyla o annelerin ıstırabını duyurmak bizim de görevimiz." Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi'nde düzenlenen oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alındı. Kongrede aynı zamanda PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunuldu.Kongrede konuşan Hülya Koçyiğit "En büyük gerçeğimiz terör. Terörde yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz ve Diyarbakır'da evlatlarını HDP'den geri isteyen, ellerinde evlatlarının resimlerini bağrına basmış haklı, onurlu, gururlu annelere destek çıkmak için buradayım" dedi.