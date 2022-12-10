Falcı Faladdin’e ’çalıntı isim’ davası

Son beş yıldır düzenlediği sayısız sergi ve etkinlikle sanat camiasında prestijli bir yere sahip olan Akaretler'deki sanat galerisi Vision Art Platform'un avukatları, Sertaç Taşdelen'e karşı harekete geçti.

İstanbul FSEK Mahkemesi'nce, Sertaç Taşdelen'in Vision Art Platform'un markalarını ve ismini kopyalayarak gerçekleştirdiği 'Vision', 'Vision Art', 'Vision Art İnisiyatifi', 'Vision Technology' ve buna benzer ürettiği birçok taklit marka ve isim tespit edildiği öğrenildi.

Falcı Falaaddin Sertaç Taşdelen'in, son yaptığı sanat içerikli paylaşımları 'Ceo, Vision' şeklinde yaptığı da belirtiliyor.

Sanat Galerisi Vision Art Platform avukatlarının, Sertaç Taşdelen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. 'Marka hakkına tecavüz' suçu 1 yıldan 3 yıla kadara hapis cezasını gerektiriyor.

Hukukçular, falcılığın da 677 sayılı Kanun'a göre suç olduğunu hapis cezasıyla birlikte para cezasını gerektirdiğini; falcılıkta kullanılan alet, bilgisayar programı ve her çeşit edevata suç delili kapsamında el koyulması gerektiğini ifade ediyor.