Fedakar baba ve masum kızın hayatta kalma mücadelesi

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile Özlem Maden'in başrolünü paylaştığı 'Bana Sor-Dünya' adlı filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor. Ekip, ilk hafta çekimleri İstanbul'da tamamladıktan sonra 3 haftalık süreç için Kahta'ya doğru yola çıkacak. Koruma içgüdüsüyle genç yaşta istemeden cinayet işleyip 15 yılını hapiste geçiren Halil (Erkan Petekkaya), sevdiği kadın Feride'nin (Zeynep Gülmez) öldürülmeden önce kendine emanet ettiği kızı Dünya'yı ( Özlem Maden) canı pahasına korumak üzere memleketi olan Kahta'ya kaçırır. Kahta'da nelerle karşılaşacaklarını bilmeyen fedakar bir adam ve masum bir kızın hayatta kalma mücadelesini konu alan filmin yönetmenliğini Metin Balekoğlu yapacak.