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Giriş Tarihi: 16.3.2023

‘Fotoğrafları silin size para vereyim’

Oyuncu Ayhan Taş, Cihangir’de eşini aldatırken görüntülenince muhabirimize “Sana para vereyim o fotoğrafları sil” teklifinde bulundu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Fotoğrafları silin size para vereyim’
Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti. Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı. Mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin masanın altından el ele tutuştuğu görüldü. Çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince soluğu muhabirlerin yanında aldı.



Taş, "Arkadaşlar kendi aramızda halledebiliriz bu işi, silerseniz size para vereyim" diye ahlaksız teklifte bulundu. Daha sonra kız arkadaşı gelip "Benim alkol içtiğimi ailem bilmiyor, sorun olacak bana" dedi. Ayhan Taş; geçtiğimiz yıllarda eski eşi Esin Taş ile boşanmış, aradan bir yıl geçtikten sonra tekrar evlenmişti.

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‘Fotoğrafları silin size para vereyim’
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