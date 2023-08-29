Futbolcu Ryan Kent’in sosyal medya hesabı yeni tartışma konusu oldu: İnsan sevgilisini takip etmez mi?

Futbolcuların özel hayatlarını didiklemeyi seven İngiliz tabloid basınının gözdelerinden biri de Ryan Kent. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kent'in sosyal medya hesabı da gazetelere konu oldu. Yüz binlerce kişinin takip ettiği ünlü futbolcunun sevgilisi Kirsty Spence dahil hiç kimseyi takip etmemesi tartışma konusu oldu.Kent'in sevgilisi Spence'i takip etmemesine iki neden gösteriliyor. Bir görüşe göre Kent, sevgilisini medyadan uzak tutmak ve özel hayatlarına saygı duyulmasını istediğinden onu takip etmiyor.Diğer görüş ise ünlü futbolcu bunu özellikle yapıyor. Kent, takip edilen kişi sayısını sıfır göstererek cool bir imaj sergiliyor. Bu arada İngiliz futbolcunun sevgilisi Spence, butik bir mayo şirketinin sahibi.Ryan Kent, futbol kariyerinin dışında renkli bir kişiliğe sahip. Evinde yılan ve timsah besliyor. Bu arada futbolcunun göğsünde İngilizce "Beni Allah'tan başka kimse yargılayamaz" yazıyor. Sol omzunda ise babası ile kendi resminin bulunduğu bir dövme var.