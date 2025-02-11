Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kutladı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. Torreira'nın mutlu gününe takım arkadaşları da katıldı. Geceye katılan isimlerden Kerem Demirbay, "Çok seviyorum kendisini doğum günü kutlu olsun'' dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Yeni yaşı yine şampiyonluklarla dolu bir yaş olsun. Onu çok seviyoruz, bizim için çok değerli. Amacımız bütün takım bir arada toplanmak. Geçen yıl da Torreira'nın doğum gününde toplanmıştık '' diye konuştu. Ahmet Kutucu ise "Hepimiz mutluyuz Lucas abiyi yalnız bırakmak istemedik, güzel bir gece olsun'' dedi.