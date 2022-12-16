’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmine mahkemeden yayın yasağı

''BABALARINI FİLMİNİ YASAKLADILAR''

Gizli görülen celsenin ardından mahkeme kararını açıkladı. Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan ve yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi ve fragmanlarının yayınlanmaması kararı aldı. Ertaş ailesi kararı alkışlayarak kutlarken Mustafa Uslu, ''Sansür, babalarını filmini yasakladılar onu alkışlıyorlar'' diyerek adliyeden ayrıldı.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Ertaş'ın çocukları ve avukatları duruşma sonrası Çağlayan meydanında açıklama yaptı. Hüseyin Ertaş kimse hakkında kötü konuşmak istemediğini söyleyerek, "Herkes kendine yakışanı yapar. Bizler elimizden geldiğince uğraştık, savaştık. Güçsüz insanlarla savaşmaya alışmışlar" dedi. Döne Ertaş ise karar sevinemediklerini söyleyerek ''Keşke durumlar buraya kadar gelmeseydi. Bizler babamızın vasiyetine sahip çıktık. Adalete inandık. Bu inancımızın arkasında dimdik durduk. Bize bu yolda destek veren herkese teşekkür ederiz.

VİZYONA GİRMEYECEK

Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın ise iki gün önce film için tedbir kararı verildiğini belirterek, ''Bu davadan tedbir kararı verildi. Artık filmin vizyona giremeyeceği tescil edildi. Ne film ne fragmanlar yayınlanmayacak. Bu konuda mahkeme kararını verdi. 23 Aralık'ta film oynatılamayacak" ifadelerini kullandı.