Video Haber 'Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmine mahkemeden yayın yasağı | Video
'Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmine mahkemeden yayın yasağı | Video

'Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmine mahkemeden yayın yasağı | Video

16.12.2022 | 20:12

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Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle Ertaş’ın eşi ve çocuklarının yapımcı Mustafa Uslu’ya açtığı davayı Ertaş ailesi kazandı. Mahkeme, 23 Aralık’ta vizyona girecek olan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi ve fragmanın yayınlanmamasına karar verdi.

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