Gastronomi rehberi ödülleri sahiplerini buldu

Giriş Tarihi: 14.12.2025

GAULT&MILLAU Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödül Töreni, pazartesi akşamı Boğaz'da bir otelde unutulmaz bir geceye imza attı. Ödül töreninin üçüncü edisyonu; şeflerden restoran yöneticilerine, otel profesyonellerinden sektör liderlerine uzanan geniş bir katılım ile gerçekleşti. Ödüllerle taçlanan gecede; yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve mükemmeliyet odağında şekillenen başarı hikayeleri sahneye taşındı. Gecenin müzisyen konuğu ise ünlü keman virtüözü Pierpaolo Foti oldu. Foti'nin performansı, Boğaz'ın zarif atmosferiyle bütünleşerek davetlilere keyifli anlar yaşattı.
