‘Geleneksel dansımızı çiftetelli oynayarak gösterdik’

Oyuncu Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı 'Turkish Drama Gala' gecesine katıldı. Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılı şerefine Miami'de gerçekleşen törene Turkish Drama Queen olarak davet edilen oyuncu, gece sonrası eşi Kadir Doğulu ile beş gün daha Amerika'da kalarak aşklarını tazeledi. Atagül, "Tüm dünya Türk kültürüne karşı çok ilgili, geleneksel dansımızı merak etmişler. Kadir ile çiftetelli oynayarak ve dans ederek bu meraklarını gidermiş olduk" diye konuştu.