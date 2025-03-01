‘Gençler tarafından takdir edilmek çok değerli’

Ünlü oyuncu Murat Serezli, üniversite öğrencileri tarafından 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi. 50 bin öğrencinin oylarıyla böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Serezli, "Üniversite öğrencilerinin oylarıyla verilen bir ödülün benim için kıymeti çok başka. Çünkü onlar yarını, çağdaşlığı, dinamizmi, yeni espri anlayışlarını ve yeni beğeni nüvelerini temsil ediyor. Çeyrek asırdır sanat üreten biri olarak bugünün gençleri tarafından takdir edilmek benim için olağanüstü değerli" diye konuştu.