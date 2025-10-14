Gözleri Karadeniz’e üç yeni isim

atv'nin sevilen dizisi 'Gözleri KaraDeniz' kadrosuna üç güçlü oyuncu daha katıldı. Rize'deki Maçari ailesinin çevresini derinleştirecek bu yeni karakterler, hikâyeye yeni bir soluk getirecek. Kadroya katılan oyunculardan Kadir Çermik, dizide 'Ali Kemal' karakterine hayat verecek. 'Ali Kemal', 'Osman Maçari'nin Rize'deki ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Güçlü bir iş insanı olan 'Ali Kemal', Karadeniz'in sert doğasıyla uyumlu bir karakter olarak dikkat çekecek. Evrim Doğan, 'Fethiye' rolüyle izleyiciyle buluşacak.

'Fethiye', 'Ali Kemal'in bir yaş küçük kız kardeşi. Kardeşine bağlı, ancak kendi hayatına dair sırları olan 'Fethiye' karakteri dizinin duygusal dengelerini değiştirecek. Eslem Akar ise 'Aslı' karakteriyle hikâyeye dahil oluyor. 'Aslı', 'Ali Kemal'in kızı, aynı zamanda 'Güneş'in çocukluk arkadaşı. İkili, aynı üniversitede ve aynı fakültede okumuş, ardından 'Aslı' eğitimine yurtdışında devam etmiş. Yüksek lisansını tamamlayıp Rize'ye dönen 'Aslı', artık Maçari Denizcilik'in hukuk departmanının başında görev yapıyor. Onun dönüşü, 'Güneş'le geçmişten gelen bağların yeniden canlanmasına yol açacak.