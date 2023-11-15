Ünlü oyuncu Pelin Karahan samimi açıklamalar yaptı. İlişkilerden bahseden Karahan, "Erkekler kuvvetli güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" dedi. Evlilik hikayesini de anlatan ünlü oyuncu, "1 sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk" diye konuştu.