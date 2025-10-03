Güllü soruşturması sil baştan

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor! Evinin penceresinden düşerek ölen Güllü'nün, olay sırasında yanında olan kızı ve arkadaşının tekrar ifadesinin alınmasına karar verildi. Tüm görüntü kayıtları toplanarak Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. "Bu kesinlikle cinayet" diyen sanatçının yapımcısı Ferdi Aydın da ifadeye çağrılacak. Bu arada Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz GÜNAYDIN'a konuştu: "Asistan Deniz'in Güllü'ye şiddet uyguladığı iddiaları yalan. Güllü'nün alkol aldığında denge kaybı yaşadığına ise şahidim."