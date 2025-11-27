Güneş, İstanbul’a gitme kararı aldı

atv'nin salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 13. bölümde Azil, öğrendiği gerçekle Güneş'i gelinlikle deniz kıyısında bıraktı. Ne kadar severse sevsin kendi nikahına gitmedi. Azil'in annesinin intiharına dair iki gün önce öğrendiği bilginin faturasının kendisine kesilmesine çok üzülen Güneş ise İstanbul'a gitme kararı aldı. Dursun ve Fatoş ikili bir araya getirmeye çalışarak Güneş ve Azil'i yemekte bir araya getirirdiler ancak sonuç çıkmadı. Nermin'den intikam almaya kararlı olan Havva gerçekleri söylemek üzere Maçarilerin kapısına geldi. Ama o sırada Peri'nin karnındaki bebeğin Mehmet'in çocuğu olduğu ortaya çıktı.