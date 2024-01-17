‘Gupse’nin anneliğinden de işinden de razıyım’

Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galası önceki akşam gerçekleşti. Bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alan filmin galasına Özay'ın eşi Barış Arduç da katıldı. Arduç, "Çok heyecanlıyım, karımın heyecanını da paylaşmaya geldim.Lohusalık hormonel bir durum olduğu için normal bir süreç aslında. Ben karımın anneliğinden de yaptığı işlerden de razıyım. Yazdı ve çıktı film, çalışkanlığına hayranım karımın" diye konuştu. Galaya katılanlar arasında Bengi-Sarp Apak, Can Bonomo-Öykü Karayel, Defne Samyeli, Engin Öztürk, Ezgi Mola, Gülse Birsel, Melisa Şenolsun, Rıza Kocaoğlu da vardı.