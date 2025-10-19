Güzellik algısına mizahi bakış

Oyuncu İlkin Tüfekçi, Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay ve Can Esmeray'ın rol aldığı Çirkin adlı tiyatro oyunu önceki gün prömiyer yaptı.Oyunda, mühendis Lette kendi icadını tanıtmak için kongreye gitmeyi beklerken yerine asistanının gönderileceğini öğreniyor. Bu şaşırtıcı kararın ardındaki nedeni sorgulamaya başlıyor. Lette, sonunda bir estetik cerrahın kapısını çalıp kendini geri dönüşü olmayan bir yolculuğun içinde buluyor. Bir yeniden doğuş hikayesi anlatan oyun, günümüz dünyasında egemen olan güzellik idealine boyun eğen insanın aynılaşma ve kimliksizleşme sürecini mizahi bir üslupla gözler önüne seriyor.