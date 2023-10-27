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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Hande Ataizi iki ayda 34 bedene düştü

Hande Ataizi iki ayda 34 bedene düştü
Hande Ataizi, önceki gün spor dönüşü nişanlısı Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İki ayda 34 bedene düşen Ataizi, sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Salondan çıktıktan sonra tempolu yürüyerek evlerine dönerken objektiflere takılan ikiliden Ataizi; rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'la gerginlik yaşadığı iddialarıyla ilgili "Güzel bir film yaptık ama artık bana bu konuları sormayın, konuşmayacağım. Tempolu yürüdüğümüz için duramıyoruz. Bir dahakine söyleşiriz, sözüm olsun" diye konuştu.
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Hande Ataizi iki ayda 34 bedene düştü
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