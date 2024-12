Yavuz Bingöl, eşi Nilşah Ağaoğlu ile bir davete katıldı. Bingöl yaptığı esprili açıklamalarla herkesi güldürdü: "Evliliğin yolunda gitmesi için iki kural var. Hanımını mutlu edersen sen de mutlu olursun. Yani boşuna 'İtaat et rahat et' demiyorlar." Bingöl annesinin tavsiyesi üzerine her yıl, sonu 88 ile biten piyango bileti aldığını da söyledi.