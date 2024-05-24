‘Harbiye sahnesi için cebimizden para harcıyoruz’

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam Bostancı'da sahnedeydi. Fazla kilolarından yakınan Sakallıoğlu, "Ben zayıflamayı sadece düşünüyorum. Düşündüğüm için de zayıflayamıyorum" dedi. Harbiye sahnesinden maddi bir gelir beklemediğini belirten komedyen, şöyle konuştu: "Harbiye bizim para kazandığımız yer değil, çok fazla para harcadığımız bir yer. Senede bir-iki kere oluyor ve çok özeniyoruz. Zararına gösteri diyebiliriz maddi anlamda. Ama manevi anlamda 'Helal olsun, çalıştım ve yaptım' diyorum."