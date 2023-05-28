‘Hastalık beni çok zorladı’

Oktay Kaynarca, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kaynarca'nın geçtiğimiz hafta besin zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve midesinin yıkandığı iddia edilmişti. Sanatçı, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Nerede ve neden olduğunu bilmiyorum ama bir rahatsızlık geçirdim ancak hastaneye falan yatmadım. 2 gün boyunca evde dinlendim ancak baya bir zorladı beni" diye cevap verdi. Haziran ortası gibi tatil planının olduğunu söyleyen oyuncu, daha sonra gazetecilere teşekkür ederek yoluna devam etti.